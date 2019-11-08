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Битва миллиардеров: зачем Блумберг собрался в президенты США 

News.ru 1 час назад
Богачи из Нью-Йорка выяснят, кто в Америке главный
Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Миллиардер Майкл Блумберг собрался баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Сообщения о его раздумьях по этому поводу просачивались в СМИ и раньше, но на этот раз, похоже, бизнесмен и экс-мэр Нью-Йорка настроен серьёзно. По его мнению, ни один из нынешних демократических кандидатов не способен победить президента Дональда Трампа в общенациональном голосовании. Фигура Блумберга, безусловно, имеет огромный вес и влияние в американской политике, однако опросы свидетельствуют, что американцы скорее бы выбрали своим президентом бывшую первую леди Мишель Обаму или Хиллари Клинтон.
Первой о намерениях Майкла Блумберга сообщила газета The New York Times со ссылкой на приближённых бизнесмена. Затем эту информацию распространило и собственное СМИ миллиардера — агентство Bloomberg.
Нам необходимо закончить работу и убедиться, что Трамп побеждён, но Майк всё больше беспокоится, что никто из нынешнего списка кандидатов не способен это сделать, — приводит Bloomberg слова советника бизнесмена Говарда Вулфсона. — Учитывая его достижения, лидерские качества и способность объединять людей, чтобы менять мир, Майк будет способен бросить вызов Трампу и победить.
Судя по сообщениям СМИ, уже в пятницу, 8 ноября, Блумберг собирается выдвинуть свою кандидатуру в штате Алабама. Он ещё не принял окончательного решения по участию в гонке, однако в этом штате срок подачи заявлений заканчивается раньше всего. В последние дни он, судя по всему, внимательно изучал данные опросов и звонил влиятельным демократам, чтобы заручиться их поддержкой.
Блумберг рассматривал возможность баллотироваться ещё в прошлую президентскую гонку в 2016 году. Он классический центрист: начал политическую карьеру как член Демократической партии, а затем переметнулся на сторону республиканцев, выдвигаясь на пост мэра Нью-Йорка. Отслужив три срока на этом посту, он снова официально стал демократом только в прошлом году. Поэтому, когда в 2016-м возникли спекуляции о его выдвижении, ему светили лишь лавры независимого кандидата, а беспартийные претенденты на кресло в Овальном кабинете в современной истории никогда не побеждали на выборах. Кроме того, Блумберг, как указывают аналитики BBC, подумал, что миллиардер из Нью-Йорка не сможет завоевать всенародную любовь. В итоге миллиардер из Нью-Йорка Трамп стал президентом.
В марте этого года Блумберг публично опроверг свои планы участия в выборах, но с тех пор многое изменилось. Весной казалось, что вице-президента при Обаме Джо Байдена никто не сможет обогнать в соревновании за выдвижение в президенты от демократов. Однако к осени его кампания, очевидно, начала выдыхаться. Политика подкосил скандал с участием его сына Хантера. Трамп призывал Украину открыть дело против обоих Байденов за предполагаемое участие в коррупционных схемах и кумовство. Телефонный звонок украинскому президенту Зеленскому стал основанием для начала процедуры импичмента Трампа, однако срикошетил и по Байдену: после этого он начал стремительно терять позиции в опросах. К тому же, у него заканчиваются деньги на кампанию: по данным Федеральной электоральной комиссии, Байден сегодня располагает только $9 млн Для сравнения у его главных соперников-демократов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен по $33,7 млн и $25,7 млн соответственно, а у Трампа и вовсе $83,2 млн В финансовом отношении с ним может тягаться только миллиардер Блумберг.
Берни Сандерс и Элизабет Уоррен не испытывают недостатка в средствах, но ряд опросов говорит, что они проиграют Дональду Трампу в ключевых штатах. Хотя у избирателей-демократов они пользуются популярностью за счёт социалистических лозунгов, радикальные левые взгляды сыграют против них в общенациональном голосовании. На лицо ситуация: если не Блумберг, то кто?
На самом деле у американцев есть ответ. Недавний опрос Fox News показал, что 50% из них готовы выбрать своим президентом бывшую первую леди Мишель Обаму, а 27% проголосовали бы за Хиллари Клинтон. За Блумберга в то же время — только 6%. Конечно, соперники, узнав о планах миллиардера, тут же напомнили ему, как он далёк от интересов простых людей: Уоррен посоветовала ему рассчитать, сколько дополнительных налогов на богатство ему придётся платить, когда она станет президентом.
Добро пожаловать в гонку, Майк Блумберг, — написала в Twitter Элизабет Уоррен. — Если вам интересны планы реформ, которые действительно изменят жизнь трудящихся и пользуются большой популярностью, воспользуйтесь моим калькулятором для миллиардеров.
Состояние Майкла Блумберга оценивается в $52 млрд, это в 17 раз больше, чем у Трампа. В отличие от нынешнего главы Белого дома Блумберг никогда не скупился на благотворительность и считается видным филантропом. Ему принадлежит издательская империя его имени, кроме того, он стоял у истоков правозащитной группы против насилия с применением огнестрельного оружия Everytown for Gun Safety. Считается, что за важной победой демократов на недавних выборах в Вирджинии стояли в том числе это объединение и лично Блумберг. Впервые за 26 лет партия получила полный контроль над парламентом — большая пощёчина и тревожный сигнал Трампу.
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Теги:
США , Статьи , Майкл Блумберг , Майк Блумберг , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , Bloomberg , Fox News , New York Times , Нью-Йорк
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