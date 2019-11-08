Трамп «отбирает» у малоимущих телефоны

Трамп отбирает у малоимущих сотовые телефоны

Президент США Дональд Трамп , известный своей критикой различных программ социальной поддержки, действующих в Соединённых Штатах, похоже, решил ударить ещё по одной из них. Речь идёт о проекте Lifeline, который долгие годы реализуется американской Федеральной комиссией по связи. В рамках этой программы малоимущим гражданам бесплатно предоставляются сотовые телефоны с предоплаченным временем для разговоров. Однако за период трамповского президентства как число участников программы, так и объёмы её финансирования резко снизились.

Инициатива Lifeline (в данном контексте можно перевести и как «Спасительная помощь», и как «Единственная связь») берёт своё начало в 1985 году, когда Федеральная комиссия по связи США (FCC) стала субсидировать домашние телефонные линии для малоимущих граждан, чтобы те сумели в случае необходимости дозвониться до полиции, скорой помощи и т.д. В 2005 году в программу попали и сотовые телефоны. На данный момент предоплаченное время для разговоров — 250 минут в месяц. Подобные меры дают свои плоды — известны истории людей, которым бесплатный сотовый в прямом смысле спасал жизнь, позволяя в критический момент вызвать врача и т.п.

Программа финансируется федеральным правительством и, отмечают наблюдатели, бюджет её в последние годы снижается, составляя на данный момент немногим больше $1 млрд Как следствие, число людей, которым оказывается поддержка в рамках Lifeline, тоже падает. За прошедшие два года оно уменьшилось на 21% — с 10,9 млн до 8,6 млн человек.

Многие связывают это с внедрением в 2018-м новых систем проверки пользователей, подключаемых к программе. Представители самой FCC подчёркивают, что за годы функционирования Lifeline были зафиксированы множественные случаи мошенничества, в результате чего бесплатную связь получали люди, фактически не имеющие на это право. Теперь же более тщательная верификация тех, кто претендует на участие в программе, сократила число абонентов.

В то же время, есть и другой немаловажный фактор. Ещё когда программа предоставления бесплатной сотовой связи внедрялась при Джордже Буше-младшем , многие республиканцы подвергали её критике, считая пустой тратой денег. При президентстве Барака Обамы , который особое внимание уделял поддержке малоимущих слоёв (достаточно вспомнить его медицинскую реформу — впрочем, не реализованную в полной мере), Lifeline была продлена и активно развивалась. В связи с этим в некоторых кругах она даже была прозвана «Obama phone» («Телефон Обамы»).

Дональд Трамп же известен своими постоянными выпадами и упреками в адрес предшественника и обамовских реформ. Кроме того, действующий американский президент последовательно выступает и против ряда инициатив, призванных поддерживать уязвимые слои общества. Так, например, он активно требовал отмены начавшей действовать при Обаме программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals — «Предоставление отсрочки детям-мигрантам») защищающей нелегально попавших в США детей, от обязательной депортации в 16 лет, критиковал обамовскую миграционную политику и медицинскую реформу.

Урезание финансирования программы Lifeline, как и сокращение числа людей, имеющих к ней доступ, в этой связи вполне может быть результатом целенаправленных действий трамповской администрации и её давления на FCC.

На мой взгляд, совершенно ясно, что они (FCC) пытаются убить программу, — говорит в этой связи Кристал Роудс, член Демократической комиссии Небраски по вопросам государственной службы. — Это преднамеренное и отвратительное нападение на людей, которые живут в бедности.

Разумеется, ограничивая (прямо или косвенно) социальные программы, Трамп не просто борется с «наследием» Обамы, но и играет на ожиданиях своих избирателей. Электорат действующего президента, в значительной части состоящий из белых представителей рабочего класса, с энтузиазмом воспринимает любые шаги властей по сокращению федерального финансирования на поддержку нелегалов и безработных. Сам же Трамп ещё во время предвыборной кампании провозгласил себя тем, кто будет отстаивать, в первую очередь, именно интересы американских рабочих. Поэтому и урезание программы Lifeline на его позиции в новой избирательной гонке едва ли повлияет.