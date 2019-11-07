Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в "тоталитаризме" и предрек "невиданную" экономическую депрессию в случае их победы на выборах президента в 2020 году.

"В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными: подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня. Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел", — заявил Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Луизиане.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать.

Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов лидирует бывший вице-президент Джо Байден , с ним конкурируют Элизабет Уоррен и Берни Сандерс

Согласно последним данным соцопросов, Трамп по популярности уступает сразу пяти представителям Демпартии, объявившим о планах участия в выборах.