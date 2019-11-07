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Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Трамп предрек экономическую депрессию в США
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в "тоталитаризме" и предрек "невиданную" экономическую депрессию в случае их победы на выборах президента в 2020 году.
"В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными: подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня. Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел", — заявил Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Луизиане.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать.
Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов лидирует бывший вице-президент Джо Байден, с ним конкурируют Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.
Согласно последним данным соцопросов, Трамп по популярности уступает сразу пяти представителям Демпартии, объявившим о планах участия в выборах.
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Теги:
США , Ближний Восток , В мире , Политика , Выборы в Москве , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США
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