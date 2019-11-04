Трамп назвал очень хорошими его отношения с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения и с Россией , и с Украиной , и с Китаем «Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами. — RT)», — цитирует ТАСС Трампа. Также отвечая на вопрос о поддержке Украины, Трамп отметил, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая». Ранее Трамп на фоне слов бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард и экс-кандидата в президенты США от партии зелёных Джилл Стайн заявил, что Клинтон сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.