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Трамп назвал очень хорошими его отношения с Россией 

RT на русском + ещё 5 25 минут назад
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и с Китаем.
«Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами. — RT)», — цитирует ТАСС Трампа.
Также отвечая на вопрос о поддержке Украины, Трамп отметил, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая».
Ранее Трамп на фоне слов бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард и экс-кандидата в президенты США от партии зелёных Джилл Стайн заявил, что Клинтон сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.
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Теги:
США , Видео , В мире , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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