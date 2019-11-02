Трамп сравнил себя с псом, отличившимся при ликвидации аль-Багдади

Выступая в Миссисипи, Трамп сравнил себя с псом Конаном и заявил, что к собаке СМИ относятся гораздо лучше, чем к нему.

"У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель", — заявил Трамп.