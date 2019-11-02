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Трамп сравнил себя с псом, отличившимся при ликвидации аль-Багдади 

РИА Новости + ещё 11 31 минуту назад
Трамп сравнил себя с псом
Фото: Twitter
Президент США Дональд Трамп сообщил, что пригласит в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади.
Выступая в Миссисипи, Трамп сравнил себя с псом Конаном и заявил, что к собаке СМИ относятся гораздо лучше, чем к нему.
"У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель", — заявил Трамп.
Пес получил ранение в Сирии при операции по уничтожению аль-Багдади, сообщил ранее Пентагон. Военные заверяют, что собака выздоравливает.
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Теги:
США , В мире , Рост цен , Война в Сирии , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Пентагон
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