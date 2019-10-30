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Трамп наградил собаку-спецназовца с помощью фотошопа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 43 минуты назад
Трамп наградил собаку-спецназовца с помощью фотошопа
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп без особого тщания выполненный коллаж, на котором он награждает собаку, принимавшую участие в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
«Американский герой», — подписал изображение Трамп в Facebook. Отметим, что лента награды напоминает ленту Медали Почета — высшей военной награды США, но вместо перевернутой пятиконечной звезды к ней подвешена собачья лапа.
Ранее президент США, говоря о пострадавших, рассказал об эвакуации «одной прекрасной собаки», которая проделала «отличную работу».
Напомним, 27 октября США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
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Теги:
США , В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство
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