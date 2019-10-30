Трамп наградил собаку-спецназовца с помощью фотошопа

«Американский герой», — подписал изображение Трамп в Facebook. Отметим, что лента награды напоминает ленту Медали Почета — высшей военной награды США, но вместо перевернутой пятиконечной звезды к ней подвешена собачья лапа.

Ранее президент США, говоря о пострадавших, рассказал об эвакуации «одной прекрасной собаки», которая проделала «отличную работу».

Напомним, 27 октября США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.