Байден лидирует в президентской гонке среди соперников Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден серьёзно увеличил отрыв от других кандидатов на пост главы государства от Демократической партии в президентской гонке 2020 года. Если бы выборы проходили сегодня, за него проголосовали бы 34% избирателей.

Об этом сообщает телеканал CNN, который отмечает, что опрос проводился методом телефонного интервью с 17 по 20 октября. В нём участвовали 1003 человека.

Показатели других демократов, собирающихся выдвигаться на выборы президента США, выглядят скромнее. Так, сенатора Элизабет Уоррен могут поддержать 19% опрошенных, а сенатора Берни Сандерса — 16%.