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Байден лидирует в президентской гонке среди соперников Трампа 

News.ru + ещё 2 51 минуту назад
Байден лидирует в президентской гонке
Фото: globallookpress.com
Бывший вице-президент США Джо Байден серьёзно увеличил отрыв от других кандидатов на пост главы государства от Демократической партии в президентской гонке 2020 года. Если бы выборы проходили сегодня, за него проголосовали бы 34% избирателей.
Об этом сообщает телеканал CNN, который отмечает, что опрос проводился методом телефонного интервью с 17 по 20 октября. В нём участвовали 1003 человека.
Показатели других демократов, собирающихся выдвигаться на выборы президента США, выглядят скромнее. Так, сенатора Элизабет Уоррен могут поддержать 19% опрошенных, а сенатора Берни Сандерса — 16%.
Ранее News.ru сообщал, что Байден счёл переизбрание Трампа угрозой существованию НАТО. По его словам, нынешний лидер США критиковал НАТО и положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине. Байден назвал Трампа «сумасшедшим и эксцентричным президентом» и заявил, что он ничего не понимает во внешней политике.
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Комментарии1
США , В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , Берни Сандерс , Демократическая партия США , НАТО
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