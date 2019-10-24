Байден лидирует в президентской гонке

Бывший вице-президент США Джо Байден серьёзно увеличил отрыв от других кандидатов на пост главы государства от Демократической партии в президентской гонке 2020 года. Если бы выборы проходили сегодня, за него проголосовали бы 34% избирателей.
Об этом сообщает телеканал CNN, который отмечает, что опрос проводился методом телефонного интервью с 17 по 20 октября. В нём участвовали 1003 человека.
Показатели других демократов, собирающихся выдвигаться на выборы президента США, выглядят скромнее. Так, сенатора Элизабет Уоррен могут поддержать 19% опрошенных, а сенатора Берни Сандерса — 16%.
Ранее News.ru сообщал, что Байден счёл переизбрание Трампа угрозой существованию НАТО. По его словам, нынешний лидер США критиковал НАТО и положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине. Байден назвал Трампа «сумасшедшим и эксцентричным президентом» и заявил, что он ничего не понимает во внешней политике.