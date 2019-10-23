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Власти США назвали причину задержания Билалова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Власти США назвали причину задержания Билалова
Фото: ТК «Звезда»
В России бывший спортивный чиновник объявлен в международный розыск и является фигурантом уголовного дела.
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение визового режима. Он не покинул страну в установленный срок. Сейчас бывший спортивный функционер находится под стражей в ожидании высылки.
Билалова взяли под стражу в его собственном доме в пригороде Майами, где он жил вместе с женой и ребенком. Российское МВД, уже направило американским коллегам соответствующий запрос. В России Билалов объявлен в международный розыск. Он является фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями».
Ахмед Билалов руководил компанией «Курорты Северного Кавказа», которая во время подготовки к Олимпиаде в Сочи отвечала за возведение комплекса для прыжков с трамплина. Стройка затянулась и шла с ощутимым перерасходом бюджетных средств.
Президент России Владимир Путин, посетивший олимпийскую стройку, резко раскритиковал компанию Билалова. В итоге проект передали другому подрядчику, а Билалов лишился постов — и в компании, и в Олимпийском комитете, после чего уехал из России.
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Комментарии
США , Ахмед Билалов , Владимир Путин , МВД
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