Власти США назвали причину задержания Билалова

России бывший спортивный чиновник объявлен в международный розыск и является фигурантом уголовного дела.

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение визового режима. Он не покинул страну в установленный срок. Сейчас бывший спортивный функционер находится под стражей в ожидании высылки.

Билалова взяли под стражу в его собственном доме в пригороде Майами, где он жил вместе с женой и ребенком. Российское МВД , уже направило американским коллегам соответствующий запрос. В России Билалов объявлен в международный розыск. Он является фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями».

Ахмед Билалов руководил компанией «Курорты Северного Кавказа», которая во время подготовки к Олимпиаде в Сочи отвечала за возведение комплекса для прыжков с трамплина. Стройка затянулась и шла с ощутимым перерасходом бюджетных средств.