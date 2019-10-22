Американский дрон провёл разведку у российских границ 

Разведывательный дрон ВВС Соединённых Штатов RQ-4B Global Hawk провёл 12-часовой полёт у границ России.
Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии, передаёт «Интерфакс». Он летал возле Калининградской области, приближаясь к ней на 35-45 км. Потом беспилотник направился к Псковской и Ленинградской областям.
В это же время самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W дважды облетел Калининградскую область и пролетел недалеко от западных районов Белоруссии.
Ранее News.ru писал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море. Они вылетели с авиабазы Милденхолл в Англии и несколько часов выполняли разведку территории Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Балтики, Польши и Литвы.