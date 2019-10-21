Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

Клинтон посмеялась над письмом Трампа

Как писал «Рамблер», 9 октября Трамп направил Эрдогану письмо, в котором использовал неожиданную для послания главе иностранного государства разговорную лексику. В нем Трамп призвал Эрдогана не проводить операцию в Сирии.

Клинтон опубликовала якобы найденное в архивах послание, в котором бывший американский лидер Джон Кеннеди просит первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущёва убрать ракеты с Кубы.

В письме, пародирующем стиль письма Трампа, подчеркивается, что, если Хрущев откажется убрать ракеты, то его страну назовут «советской мозолью».