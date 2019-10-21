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Клинтон посмеялась над письмом Трампа 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа
Фото: Reuters
Проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон разместила в своем Twitter шуточное послание с употреблением ненормативной лексики, высмеяв письмо президента США турецкому лидеру.
Как писал «Рамблер», 9 октября Трамп направил Эрдогану письмо, в котором использовал неожиданную для послания главе иностранного государства разговорную лексику. В нем Трамп призвал Эрдогана не проводить операцию в Сирии.
Клинтон опубликовала якобы найденное в архивах послание, в котором бывший американский лидер Джон Кеннеди просит первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущёва убрать ракеты с Кубы.
В письме, пародирующем стиль письма Трампа, подчеркивается, что, если Хрущев откажется убрать ракеты, то его страну назовут «советской мозолью».
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в своем письме президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не уподобляться дьяволу. Такой язык «не часто встретишь в переписке государственных лидеров», подчеркнул в свою очередь представитель российского президента Дмитрий Песков.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии2
США , В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Хиллари Клинтон , Джон Кеннеди , Дональд Трамп , КПСС
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