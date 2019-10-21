Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

Found in the archives… pic.twitter.com/iFFeqloYHM— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 октября 2019 г. Бывший госсекретарь решила поиздеваться над президентом США в Twitter. За основу взяла письмо Трампа главе Турции Реджепу Эрдогану , написанное в достаточно свободной форме и с употреблением просторечий. Ранее его опубликовали американские СМИ. В своем письме Трамп попросил коллегу не строить из себя крутого парня и не попадать в историю в качестве злодея. В конце пообещал позвонить.

По аналогии Клинтон составила письмо, которое в 1962 году, во время Карибского кризиса 35-й президент США Джон Кеннеди мог бы написать Никите Хрущеву с просьбой убрать советские ракеты с Кубы. Клинтон не поскупилась на насмешки, при этом закончила письмо Кеннеди в стиле Трама — словами "Звякну тебе позже. Обнимаю", передает телеканал "Россия 24".

"Все скажут: "Ура! Хрущев! Ты лучший!" — говорится в послании.

Кеннеди будто бы грозит тем, что в противном случае многие будут нецензурно высказываться о Хрущеве, а СССР получит обидное прозвище. Письмо завершается словами: "Потом звякну тебе. Обнимаю".

На прошлой неделе американские СМИ опубликовали послание Трампа Эрдогану от 9 октября. Многие мировые СМИ и политики высмеяли стиль, в котором оно было написано. В своем послании Трамп предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики.

"Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", — отмечал Трамп. Американский лидер призывал Эрдогана "не быть крутым парнем" и "не быть дураком", а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему.