Раскрыты причины любви Трампа к России

Уверенность и отвага. Названы причины любви Трампа к России

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, что американский президент улучшил свои политические позиции и не боится нападок своих оппонентов.

«Хиллари сошла с ума!» — написал Трамп в Twitter.

Комментируя обвинения в свой адрес по поводу любви к России, Трамп добавил:

«Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН рассказал, что Трамп прекрасно понимает, что провоцирует своих критиков на очередные обвинения в «сговоре с Россией». Однако, по словам эксперта, американский президент уверен в укреплении собственных позиций и не боится делать подобные заявления.

«Нужно разделять разные вещи — симпатии к народу и симпатии к правящему классу. Обычно каждый американский президент говорит, что он не против народа, а против политиков. А так как правящий класс контролирует народ, то американские президенты вынуждены давить и на обычных людей. На самом деле, это его заявление мало отличается от всех других. Другие говорили примерно то же самое. Но в виду того, что за Трампом закрепился ярлык "кремлевского агента", "путинского ставленника", то объективно это заявление опять наделало шороху. Опять будут пытаться на него надавить, припомнить "кремлин гейт" и так далее.

Я думаю, Трамп прекрасно осознает, на что он идет, что его будут критиковать. Но он также понимает, что усилил свои позиции. Он заручился поддержкой влиятельных групп в американской элите, что импичмент ему не грозит, а Байден дискредитировал сам себя различными заявлениями. Еще Трамп это делает, так как он не может жить без внимания со стороны СМИ. Он хочет, чтобы о нем говорили, чтобы его обсуждали. То, что о нем будут говорить, объективно факт», — объяснил эксперт.

Собеседник НСН упомянул о прошлых заявлениях Трампа о его отношении к России в сравнении с Китаем и напомнил, что политик был вынужден проявлять жесткость под давлением американских элит.

«Трамп не раз говорил о нормализации отношений с Россией, что главным противником для него является не Россия, а Китай. Поэтому когда он пришел к власти, он хотел реализовать политику Никсона-Киссинджера, улучшив отношения с Россией и ухудшив с Китаем. Но ему не дал это сделать эстеблишмент, который считает, что в Америке достаточно ресурсов, средств, чтобы одновременно сдерживать ряд стран и при этом не надорваться. И Россию, и Китай, и Иран, и Северную Корею, и Венесуэлу, и еще полмира сразу. Трамп понимает, что возможности Америки в современном мире ограничены, что есть лимит», — добавил он.

Клинтон нашла кандидата «от русских» на выборах-2020. И это не Трамп Поводом для резкого заявления Трампа стало заявление Хиллари Клинтон, что Россия хотела бы выдвинуть «своего» кандидата на выборах в США.

«Она — фаворит россиян», — сказала Клинтон, не указав конкретного имени, но СМИ предположили, что политик имела в виду члена конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард.

По ее словам, у России «есть много сайтов, ботов и других способов поддержать ее». Габбард в ответ на обвинения назвала Клинтон «королевой разжигателей войны, воплощением коррупции и олицетворением гнили».