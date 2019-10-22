Потерял миллиарды: Трамп о своем президентстве

Трамп не жалеет о потере больших денег из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о том, что ради своей страны отказался от зарплаты главы государства и, кроме того, потерял миллиарды долларов личных средств. Данная тема была поднята в разговоре с журналистами о возможности провести саммит G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами

"Я бы предоставил Doral (курорт в Майами. — News.ru) бесплатно. Я бы отдал за это много денег, ровно как я отдаю свою зарплату. А я отдаю свою президентскую зарплату, которая, по-моему, составляет около $450 тысяч", — цитирует Трампа «Интерфакс».

Он добавил, что встреча Группы семи в Trump National Doral Miami могла бы стать лучшей в истории, но теперь этого не случится. От инициативы решено отказаться, поскольку она подверглась критике со стороны членов Демократической партии США . Они указывали на конфликт интересов — якобы Трамп мог получить финансовую выгоду от проведения мероприятия на семейном курорте.

Кроме того, президент США оценил размер финансовых потерь, которые он понёс за время президентства. По словам Трампа, это от $2 млрд до $5 млрд, деньги, которые он не смог заработать, так как приостановил бизнес-карьеру.

Глава Белого дома, добавил, что пошёл бы на такие потери вновь, поскольку «когда вы богаты, то можете себе позволить такие вещи».

Ранее News.ru сообщал, что и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни считает, что СМИ раскритикуют любое место проведения саммита Группы семи (G7) в США, выбранное Трампом. Он также уточнил, почему президент Соединённых Штатов отказался от проведения мероприятия на своём курорте Trump National Doral Miami. Он отметил, что такое решение было принято «из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов».