Трамп пригрозил CNN судом

Президент США Дональд Трамп заявил, что может подать в суд на CNN. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что представители Трамп направили письмо президенту CNN Джеффу Цукеру , поскольку сюжет об американском лидере не соответствует журналистским стандартам.

По их мнению, сюжет был выпущен с целью опорочит репутацию президента США, поэтому Трамп намерен подать судебный иск против телекомпании, а также добиваться компенсации.

Представители CNN назвали такое заявление главы Белого дома "не более чем отчаянным пиар-ходом".