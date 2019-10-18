«Мерил Стрип среди генералов» раскритиковал Трампа

«Мерил Стрип среди генералов» раскритиковал Дональда Трампа

По этой логике, пошутил Мэттис, он может считать себя Мерил Стрип среди генералов, что даже почетно. Вместе с тем, экс-министр предположил, что единственный "не переоцененный" военный для Трампа — это полковник Сандерс. Генерал имел в виду основателя сети ресторанов быстрого питания KFC Харланда Сандерса, который в армии никогда не служил и никаких воинских званий, конечно, не имеет. А "полковник" — это просто прозвище.

Не забыл Мэттис и как Трамп избежал военной службы. В шестидесятые годы будущий президент США предоставил справку, что у него костная шпора на ноге. "Я заработал свои шпоры на поле боя", — похвастался генерал.

Джеймс Мэттис, также известный под прозвищем "Бешеный пес", поступил в Корпус морской пехоты в 1969 году и дослужил до звания генерала. Участвовал в операциях "Буря в пустыне" и "Несокрушимая свобода", во вторжении в Афганистан и Ирак. Кандидатуру Мэттиса на пост министра обороны предложил сам Трамп в 2017 году. Однако уже в конце декабря 2018 году "Бешеный пес" подал в отставку.