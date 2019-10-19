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Конгрессмены хотят помешать Трампу провести саммит G7 в его отеле 

РИА Новости + ещё 23 45 минут назад
Конгрессмены хотят сорвать G7 в отеле Трампа
Фото: РИА Новости
Несколько влиятельных конгрессменов США в пятницу представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита "Большой семерки" в июне следующего года в отеле президента США Дональда Трампа, сообщается в заявлении конгрессменов.
"Сегодня член палаты представителей Луис Френкель, глава комитета внутренней безопасности Бенни Томпсон и член палаты представителей Стив Коэн представили законопроект, направленный на подрыв стремления Трампа провести G7 на курорте Трампа в Майами", — говорится в заявлении.
"Мистер Трамп не стыдится своей коррупции. Он злоупотребляет канцелярией президента и нарушает закон, направляя миллионы долларов американских и иностранных денег своим семейным предприятиям, проводя важную встречу мировых лидеров в своём отеле", — приводятся в заявлении слова Френкель.
Глава комитета палаты по внутренней безопасности Бенни Томпсон добавил: "Перспектива того, что администрация Трампа проигнорирует Конституцию, чтобы набить карманы президента, решив принять у себя предстоящую конференцию G7, вызывает огромную тревогу".
Накануне Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет 10-12 июня. Он состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей Трампу.
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США , В мире , Стив Коэн , Дональд Трамп
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