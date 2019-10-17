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Трамп пообещал США Великую депрессию в случае избрания «клоуна» 

Российская Газета + ещё 5
Трамп пообещал США Великую депрессию
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Политические страсти в США накалились до предела. До выборов президента страны еще целый год, а кандидаты на пост главы государства уже вовсю поливают друг друга грязью.
Нынешний хозяин Белого дома, как известно, за словом в карман не лезет. Он назвал своих политических противников клоунами и пообещал Соединенным Штатам новую Великую депрессию, если на выборах в 2020 году победит представить Демократической партии.
"Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 году", — написал Дональд Трамп в Twitter.
Напомним, 90 лет назад из-за паники на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло катастрофическое падение курса акций.
Например, промышленный индекс Dow Jones снизился сразу на 11 процентов. Это было начало Великой депрессии (продолжительный спад мировой экономики). Кризис завершился лишь в конце 30-х годов, пишет РИА Новости.
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США , В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости
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