Американские военные оставили на брошенной базе оскорбительные надписи в адрес России

Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал фотографии с брошенной американцами военной базы в Манбидже, «настенная роспись» на которой оказалась посвящена России

На одной из досок в помещениях военной базы маркером нарисован флаг России, рядом слово на русском языке «педик» и подпись «Comrades likes dudes», а также изображение мужского полового члена в цветах российского флага.

На другой доске обнаружили запись, которую, по мнению американских военных, мог оставить президент США Дональд Трамп , также посвященную России.

На третьей доске обнаружился хештег #СССР.

Фотографии Блохин опубликовал в своем Telegram

Он также опубликовал видео с базы в Манбидже, оставленной американцами.

15 октября армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда до этого вышли войска международной коалиции во главе с США.