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Американские военные оставили на брошенной базе оскорбительные надписи в адрес России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал фотографии с брошенной американцами военной базы в Манбидже, «настенная роспись» на которой оказалась посвящена России.
На одной из досок в помещениях военной базы маркером нарисован флаг России, рядом слово на русском языке «педик» и подпись «Comrades likes dudes», а также изображение мужского полового члена в цветах российского флага.
На другой доске обнаружили запись, которую, по мнению американских военных, мог оставить президент США Дональд Трамп, также посвященную России.
На третьей доске обнаружился хештег #СССР.
Фотографии Блохин опубликовал в своем Telegram.
Он также опубликовал видео с базы в Манбидже, оставленной американцами.
15 октября армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда до этого вышли войска международной коалиции во главе с США.
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США , Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Олег Блохин , Дональд Трамп
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