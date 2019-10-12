Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и Турция обменялись угрозами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 57 минут назад
На грани: Турция и США угрожают друг другу
Фото: Reuters
Глава американского государства Дональд Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями. Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой заявил, что в этом случае Анкара предпримет ответные меры.
Как заявил Трамп, санкции введут, если Анкара позволит себе «что-то, чего она не должна делать». При этом президент США уточнил, что речь идет о таких санкциях, которые прежде вводились в отношении «лишь нескольких стран», передает ТАСС.
Руководитель минфина США Стивен Мнучин заявлял, что Трамп предоставит министерству широкие полномочия для антитурецких санкций, передает РИА «Новости».
Аксой в ответ подчеркнул, что его страна «борется с террористическими организациями», представляющими «угрозу» нацбезопасности Турции. В МИД Турции заверили, что «борьба будет продолжена решительно».
Анкара призвала не сомневаться в том, что готова «ответить в соответствии с полной взаимностью» на «каждый шаг», предпринятый против Турции.
Напомним, появилась информация о том, что позиции сил США в Сирии оказались под обстрелом со стороны Турции.
Накануне в Госдепе заявили, что США могут применить санкции, если Турция в ходе своей операции на территории Сирии устроит этнические чистки и обстрелы мирных граждан.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Экс-разведчик арестован в США по подозрению в передаче информации СМИ Экс-разведчик арестован в США по подозрению в передаче информации СМИ Хейли заявила о невозможности дружбы между Россией и США Хейли заявила о невозможности дружбы между Россией и США Меланью Трамп поймали на лжи Меланью Трамп поймали на лжи
Комментарии7
США , Армия , В мире , Санкции США , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , МИД , Казначейство США , Госдеп США , МИД Турции , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию128
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона32
«Мусор собирает»: Юлию Михалкову унизили
«Мусор собирает»: Юлию Михалкову унизили
Опубликовано видео с пытками в российский колонии
Опубликовано видео с пытками в российский колонии2
Названо число жертв турецкого «Источника мира» в Сирии
Названо число жертв турецкого «Источника мира» в Сирии
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение