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Во Франции заявили о поражении США на Ближнем Востоке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
Франция признала поражение США на Ближнем Востоке
Фото: РИА Новости
США, отказавшись поддерживать курдов в Сирии, предали их и одновременно потерпели поражение на Ближнем Востоке, пишет французское издание Le Figaro.
Издание вспоминает о вторжении США в Ирак, когда генерал Колин Пауэлл предупредил Джорджа Буша: «Разбил — плати». После 11 сентября 2011 года США много разбили и заплатили на Ближнем Востоке, и теперь президент Дональд Трамп задается вопросом: «Ради чего?» — передает «ИноСМИ» текст статьи Le Figaro.
Автор статьи указывает, что естественное нежелание Трампа применять американские силы в отдаленных и трудноразрешимых конфликтах достигло своего апогея.
Своим звонком президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Трамп решил судьбу курдских союзников Запада, отдав их в руки турецких врагов, пишет издание. С точки зрения курдов, отмечает СМИ, это «постыдное предательство», которое подталкивает курдов в объятья президента Сирии Башара Асада и его российских покровителей.
Также, замечает Le Figaro, у Трампа есть желание «оставить Афганистан в руках талибов через 18 лет после начала наступления на их бастион в Кабуле». Ираку президент США позволяет «постепенно смещаться на орбиту Ирана».
«Это отступление Дональда Трампа, судя по всему, отражает поражение Америки на Ближнем Востоке. Президент подтверждает стремление перевернуть страницу авантюры, которая стоила 2 трлн долларов и погубила 7 тыс. солдат и 300 тыс. мирных жителей, не считая Сирии», — пишет издание.
Это поле боя, по мнению французского СМИ, «напоминает общее фиаско», где победителями выходят Россия, Иран, Дамаск и «стремящееся возродиться ИГ (запрещено в России)». Издание заявляет, что «бегство Барака Обамы в 2011 году стало предпосылкой к расширению „Исламского государства“, а отход Трампа может „так же дорого обойтись бессильным союзникам Америки“, в том числе Франции.
В среду утром военные подразделения армии Турции пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию против курдов по созданию зоны безопасности.
Перед этим Соединенные Штаты передислоцировали американские войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии.
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Комментарии
США , В мире , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Барак Обама , Колин Пауэлл , Джордж Буш , Дональд Трамп , Талибан , Исламское государство , InoSMI.Ru , Le Figaro , Ирак , Сирия , Турция , Франция
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