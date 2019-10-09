Франция признала поражение США на Ближнем Востоке

Во Франции заявили о поражении США на Ближнем Востоке

США , отказавшись поддерживать курдов в Сирии , предали их и одновременно потерпели поражение на Ближнем Востоке, пишет французское издание Le Figaro.

Автор статьи указывает, что естественное нежелание Трампа применять американские силы в отдаленных и трудноразрешимых конфликтах достигло своего апогея.

Также, замечает Le Figaro, у Трампа есть желание «оставить Афганистан в руках талибов через 18 лет после начала наступления на их бастион в Кабуле». Ираку президент США позволяет «постепенно смещаться на орбиту Ирана».

«Это отступление Дональда Трампа, судя по всему, отражает поражение Америки на Ближнем Востоке. Президент подтверждает стремление перевернуть страницу авантюры, которая стоила 2 трлн долларов и погубила 7 тыс. солдат и 300 тыс. мирных жителей, не считая Сирии», — пишет издание.

Это поле боя, по мнению французского СМИ, «напоминает общее фиаско», где победителями выходят Россия, Иран, Дамаск и «стремящееся возродиться ИГ (запрещено в России)». Издание заявляет, что «бегство Барака Обамы в 2011 году стало предпосылкой к расширению „Исламского государства“, а отход Трампа может „так же дорого обойтись бессильным союзникам Америки“, в том числе Франции.

В среду утром военные подразделения армии Турции пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию против курдов по созданию зоны безопасности.

Перед этим Соединенные Штаты передислоцировали американские войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии.