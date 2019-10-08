По распоряжению Кремля: США обвинили российскую компанию

В Сенате США заявили о влиянии российской компании на выборы 2016 года

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США считает, что российское "Агентство интернет-исследований" вмешивалось в избирательный процесс в США в 2016 году якобы по распоряжению руководства РФ . Соответствующее утверждение содержится в обнародованной во вторник второй части доклада комитета, подготовленного по итогам расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года.

В комитете пришли к выводу, что "Агентство интернет-исследований", как утверждается в докладе, "стремилось повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля". При этом авторы документа сочли, что приписываемое России вмешательство в американские выборы было "частью более широкой, изощренной и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе".

Касаясь президентских выборов 2020 года, члены спецкомитета заявили, что усилия, направленные на предотвращение иностранного вмешательства, должны прикладываться как в государственном, так и в частном секторе. "Эта проблема требует комплексного подхода, который объединяет как государственный, так и частный секторы.

Правительство, гражданское общество, частный сектор, в том числе социальные сети и технологические компании — все могут играть важную роль в противодействии и защите от иностранного влияния, нацеленного на США", — говорится в документе.