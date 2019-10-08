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В Сенате США заявили о влиянии российской компании на выборы 2016 года 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
По распоряжению Кремля: США обвинили российскую компанию
Фото: globallookpress.com
Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США считает, что российское "Агентство интернет-исследований" вмешивалось в избирательный процесс в США в 2016 году якобы по распоряжению руководства РФ. Соответствующее утверждение содержится в обнародованной во вторник второй части доклада комитета, подготовленного по итогам расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года.
В комитете пришли к выводу, что "Агентство интернет-исследований", как утверждается в докладе, "стремилось повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля". При этом авторы документа сочли, что приписываемое России вмешательство в американские выборы было "частью более широкой, изощренной и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе".
Касаясь президентских выборов 2020 года, члены спецкомитета заявили, что усилия, направленные на предотвращение иностранного вмешательства, должны прикладываться как в государственном, так и в частном секторе. "Эта проблема требует комплексного подхода, который объединяет как государственный, так и частный секторы.
Правительство, гражданское общество, частный сектор, в том числе социальные сети и технологические компании — все могут играть важную роль в противодействии и защите от иностранного влияния, нацеленного на США", — говорится в документе.
Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
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Комментарии
США , В мире , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США , Сенат США , Министерство юстиции США
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