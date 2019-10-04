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Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам 

РИА Новости 2 часа назад
США прокомментировали практику отказа в визах россиянам
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США серьезно относятся к своим обязательствам страны, которая принимает штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, и решают вопросы выдачи виз для ее посещения в индивидуальном порядке, заявили РИА Новости в госдепартаменте.
"Я не могу комментировать данный конкретный случай. Могу лишь сказать в целом, что госдепартамент рассматривает каждый случай обращения за визой в отдельности", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
Таким образом он ответил на вопрос, не являются ли случаи отказа виз российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.
"США серьезно относятся к своим обязательствам принимающей стороны (где находится штаб-квартира ООН — ред.)", — отметил собеседник агентства.
Он также воздержался от комментариев относительно предложения российской стороны перенести заседание комиссии ООН по разоружению из Нью-Йорка в Женеву.
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США , Политика , ООН , Госдеп США , РИА Новости , Нью-Йорк
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