США прокомментировали практику отказа в визах россиянам

Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам

США серьезно относятся к своим обязательствам страны, которая принимает штаб-квартиру ООН Нью-Йорке , и решают вопросы выдачи виз для ее посещения в индивидуальном порядке, заявили РИА Новости в госдепартаменте

"Я не могу комментировать данный конкретный случай. Могу лишь сказать в целом, что госдепартамент рассматривает каждый случай обращения за визой в отдельности", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом он ответил на вопрос, не являются ли случаи отказа виз российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США.

"США серьезно относятся к своим обязательствам принимающей стороны (где находится штаб-квартира ООН — ред.)", — отметил собеседник агентства.

Он также воздержался от комментариев относительно предложения российской стороны перенести заседание комиссии ООН по разоружению из Нью-Йорка в Женеву.