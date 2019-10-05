Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
США урежут штат созданного для борьбы с СССР совета
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат Совета национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, решение может быть связано со скандалом вокруг разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и попытками демократов начать процедуру импичмента. Отмечается, что именно информация от одного из сотрудников СНБ, вероятно, легла в основу претензий к американскому лидеру.
Другой причиной называется смена помощника Трампа по нацбезопасности: после увольнения Джона Болтона этот пост 18 сентября занял Роберт О'Брайен. Сокращение таким образом поможет сделать подразделение более гибким, пишет агентство.
Кроме того, отмечает Bloomberg, Трамп в целом желает повысить эффективность СНБ, в котором сейчас числятся примерно 310 человек, большинство из которых — сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепартамента. Сколько из них затронет сокращение, не уточняется.
Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене. СНБ был необходим для тесной координации Госдепартамента и силовых структур для совместного противостояния Советскому Союзу. Таким образом президента также обеспечивали экспертами, которые могли бы дать конкретные рекомендации в вопросах национальной безопасности и политики.
Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.
Американский лидер назвал процедуру импичмента госпереворотом.
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Последние новости
Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта Стали известны детали новых поправок в ПДД в России Стали известны детали новых поправок в ПДД в России Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк
Комментарии
США , В мире , Безопасность , Джон Болтон , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Министерство обороны , Демократическая партия США , Госдеп США , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о погодных сюрпризах
Россиян предупредили о погодных сюрпризах2
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе70
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»5
Обнародован сценарий ядерной войны
Обнародован сценарий ядерной войны25
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном5
Видео
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
00:29
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Общество
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
00:59
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
Украина В мире
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
03:07
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
Общество
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
01:22
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
Шоу-бизнес
Киев назвал условие проведения выборов в Донбассе
00:59
Киев назвал условие проведения выборов в Донбассе
Украина В мире
Обнародован сценарий ядерной войны
05:15
Обнародован сценарий ядерной войны
Армия Оружие
Бочкарева рассказала о «слухах» и «истине»
01:16
Бочкарева рассказала о «слухах» и «истине»
Шоу-бизнес Другое
Зимы в России становятся короче
00:59
Зимы в России становятся короче
Погода Общество
В России назвали время для ответного ядерного удара
07:32
В России назвали время для ответного ядерного удара
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение