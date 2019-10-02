Трамп заявил о нежелании обнародовать новые стенограммы

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придётся снова публиковать стенограммы телефонных разговоров с лидерами других государств.

По его словам, из-за «ужасных историй» СМИ о его разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским у него не оставалось другого выбора кроме публикации стенограммы переговоров.

Трамп отметил, что ему «не очень хотелось это делать».

«Я надеюсь, что мне не придётся делать это снова», — приводит его слова ТАСС.

В Кремле заявили, что публикация расшифровки переговоров лидеров России и США возможна только по взаимному согласию обеих сторон.