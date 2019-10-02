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Трамп заявил о нежелании обнародовать новые стенограммы 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Трамп заявил о нежелании обнародовать новые стенограммы
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придётся снова публиковать стенограммы телефонных разговоров с лидерами других государств.
По его словам, из-за «ужасных историй» СМИ о его разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским у него не оставалось другого выбора кроме публикации стенограммы переговоров.
Трамп отметил, что ему «не очень хотелось это делать».
«Я надеюсь, что мне не придётся делать это снова», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что конгрессмены из Демократической партии США намерены добиться публикации бесед Трампа и российского президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что публикация расшифровки переговоров лидеров России и США возможна только по взаимному согласию обеих сторон.
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США , В мире , Владимир Путин , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС
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