Facebook запретил агитацию в пользу Трампа

Facebook заблокировал протрамповскую группу, управляемую украинцами

Социальная сеть Facebook удалила сообщество "I love America", где велась агитация в пользу американского президента Дональда Трампа и которое управлялось несколькими гражданами Украины . Об этом сообщил представитель компании Джо Озборн.

Facebook решил удалить эту страницу, "потому что она нарушает нашу политику против спама и фейковых аккаунтов", объяснил Озборн.

При этом он констатировал, что никакой связи между интернет-сообществом и государственными структурами обнаружено не было.

Страница, появившаяся в 2017 году, насчитывала около 1,1 миллиона подписчиков и управлялась десятью украинцами, французом и американцем.