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Facebook заблокировал протрамповскую группу, управляемую украинцами 

Российская Газета 54 минуты назад
Facebook запретил агитацию в пользу Трампа
Фото: РИА Новости
Социальная сеть Facebook удалила сообщество "I love America", где велась агитация в пользу американского президента Дональда Трампа и которое управлялось несколькими гражданами Украины. Об этом сообщил представитель компании Джо Озборн.
Facebook решил удалить эту страницу, "потому что она нарушает нашу политику против спама и фейковых аккаунтов", объяснил Озборн.
При этом он констатировал, что никакой связи между интернет-сообществом и государственными структурами обнаружено не было.
Страница, появившаяся в 2017 году, насчитывала около 1,1 миллиона подписчиков и управлялась десятью украинцами, французом и американцем.
В последнее время в сообществе, где публиковались в основном посты патриотического толка, стали все чаще появляться записи из других групп, восхваляющие Трампа, его семью и политику. Репосты делались из "Ставь лайк, если любишь Дональда Трампа так же, как и мы. Трамп-2020", "Боже, храни Дональда и Меланью Трамп и Америку" и "Боже, храни Дональда Трампа и Америку". Эти группы появились всего пару месяцев назад. И их администраторами также являлись украинские граждане. Эти страницы тоже было решено удалить.
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Комментарии
США , В мире , Интернет , Меланья Трамп , Дональд Трамп
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