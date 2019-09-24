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Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам 

Российская Газета + ещё 5 57 минут назад
Солдату США не дали поехать воевать на Украину
Фото: РИА Новости
В частности, через социальные сети он заявил о планировании нападений, к примеру, на информационное агентство CNN и на кандидата в президенты от демократической партии США Бето О`Рурка. Более того, своих сторонников он, опять же через соцсети, обучал навыкам создания бомбы в домашних условиях.
Как сообщает немецкое издание, Смит даже сообщал "рецепт" изготовления бомбы одному из сотрудников Федерального бюро расследований, работающему под прикрытием. Эксперты в ФБР, кстати, сочли этот "рецепт" вполне действенным.
А самодельные бомбы Смит планировал использовать в своих терактах, в том числе в отношении CNN и местных информационных служб, а также для уничтожения мачт мобильной связи. Подобные акты, по мнению неудавшегося бомбиста должны были посеять хаос в стране.
Ненависть у Смита вызывают также американские антифашисты, которых он также собирался ликвидировать.
Лишним подтверждением тому стало высказанное им в Facebook желание отправиться на Украину, чтобы примкнуть к неонацисткому полку "Азов", который считается террористической группировкой даже в США (организация запрещена в России — прим. ред.).
Так, ранее палата представителей Конгресса отдельно оговорила условие предоставления Украине военной помощи — она не должна попадать в распоряжение "Азова". Официально неонацисты не относятся к украинской армии, и входят в состав МВД.
Судебные слушания по делу Смита запланированы на четверг. Солдату грозит 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.
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Комментарии1
США , В мире , ФБР , МВД
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