Торговая палата США откроет представительство в Казани

Торговая палата США рассматривает возможность открытия представительства в Казани

Возможность открытия представительства торговой палаты США в столице Татарстана Казани — рассматривается руководством организации. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, 13 сентября в американской торговой палате состоялась презентация промышленного потенциала республики. Этот формат активно используется руководством региона при выстраивании работы с потенциальными инвесторами.

"Очевидно, по итогам встречи Торговая палата США рассматривает возможность открытия представительства в Татарстане", — сказала она.

Торговая палата США была создана в 1912 году для объединения усилий местных торговых палат и ведущих компаний США в целях защиты их интересов в общеамериканском масштабе. По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в настоящее время ТП США является крупнейшей в мире организацией такого рода, в состав которой входят свыше 3 млн компаний, почти 3 тыс. торговых палат отдельных штатов и муниципальных образований, 830 ассоциаций и 111 американских торговых палат в зарубежных странах.