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Торговая палата США рассматривает возможность открытия представительства в Казани 

ТАСС 1 час назад
Торговая палата США откроет представительство в Казани
Фото: РИА Новости
Возможность открытия представительства торговой палаты США в столице Татарстана — Казани — рассматривается руководством организации. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
По ее словам, 13 сентября в американской торговой палате состоялась презентация промышленного потенциала республики. Этот формат активно используется руководством региона при выстраивании работы с потенциальными инвесторами.
"Очевидно, по итогам встречи Торговая палата США рассматривает возможность открытия представительства в Татарстане", — сказала она.
Торговая палата США была создана в 1912 году для объединения усилий местных торговых палат и ведущих компаний США в целях защиты их интересов в общеамериканском масштабе. По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в настоящее время ТП США является крупнейшей в мире организацией такого рода, в состав которой входят свыше 3 млн компаний, почти 3 тыс. торговых палат отдельных штатов и муниципальных образований, 830 ассоциаций и 111 американских торговых палат в зарубежных странах.
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Комментарии
США , Политика , Казань , Республика Татарстан
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