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Трамп жесткой иронией ответил на выход мэра Нью-Йорка из президентской гонки 

SM News + ещё 1 1 час назад
Трамп посмеялся над мэром Нью-Йорка
Фото: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко поиронизировал после того, как его предполагаемый соперник в президентской гонке сошёл с дистанции. Об этом он пишет в пятницу, 20 сентября. Речь идёт о мэре Нью-Йорка Билле де Блазио. Он был претендентом на главный пост страны от Демократической партии. Он завершил свою кампанию, объявив об этом на телеканала NBC, добавив, что его время не пришло. «О нет, действительно большие политические новости, возможно, самая большая история за последние годы! По совместительству мэр Нью-Йорка Билл Блазио, который голосовал на твердом нуле, но имел огромный простор для роста, неожиданно выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой!», — пишет Трамп. Напомним, сейчас за пост президента США борются 20 претендентов. Претендента от Демократической партии выберут в июле будущего года. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Дональд Трамп , Демократическая партия США , телеканал NBC , Нью-Йорк
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