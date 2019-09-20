Эксперт назвал «сказками» угрозы США Калининграду

Военный эксперт назвал угрозы генерала США Калининграду «бабушкиными сказками»

По его словам, американцы стремятся выставить Россию и наши вооруженные силы «противником номер один».

У военных США есть план, который позволит преодолеть систему ПВО в Калининграде , заявил командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Заявление американского генерала прокомментировал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России (2007-2009 годы) Сергей Хатылев

«Раньше бабушки по вечерам читали вслух сказки, а теперь мы по утрам слышим и читаем про новые угрозы американских военных и политиков», — заявил Хатылев в эфире радио Sputnik.

По его словам, американцы стремятся выставить Россию и наши вооруженные силы «противником номер один» и все эти высказывания, как отметил Хатылев, делаются ради этого.

Он добавил, что за этим «информационным шумом» нужно видеть главное: Соединенные Штаты готовят массированное перевооружение своих ядерных сил. Из договора по РСМД американцы они вышли, на очереди договор о СНВ. Как заявил Хатылев, это говорит о том, что США приступят к ядерным испытаниям. По его мнению, это будут испытания нового оружия.

«Это реально запланированные ими действия. А одновременно они рассказывают "страшилки" — то про планы относительно Калининграда, то про другие города», — сказал военный эксперт.