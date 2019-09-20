Истина где-то рядом: два миллиона американцев решили штурмовать Зону 51

Массовое наступление на секретную авиабазу в Неваде , получившую известность благодаря конспирологическим теориям об НЛО, должно начаться на выходных

В начале был мем. 27 июня американец Мэтти Робертс с друзьями создал в Facebook ивент «Штурмуем Зону 51, всех нас им не перестрелять». Если кто не догадался о сатирическом характере страницы по названию, прилагается описание:

«Встречаемся в загородной Неваде и координируем наши отряды. Если бежать, как Наруто, можно обогнать их пули. Глянем на этих инопланетян».

Для тех, кто не увлекается покемонами, поясняем: Наруто — персонаж популярного аниме-сериала, который бегает очень быстро, выставив руки назад и голову вперед.

Тем не менее очень скоро ивент начал привлекать не только скучающих любителей постюмора, но и реальных НЛО-фанатиков: и тех и других в США немало. Что найдут атакующие, если действительно захватят базу? Об инопланетных артефактах Зоны 51 Business FM спросили специалиста по этому самому делу, уфолога-футуролога Юрия Сенькина:

«Сама по себе зона на данный момент уже имя нарицательное, теряет ореол какой-то секретности, в последнее время превращается в некий такой стеб. Так или иначе, она до сих пор охраняется очень жестко. Может быть, там и нет самого НЛО, а просто разрабатываются летательные аппараты такого проекта, как «Аврора». Это объект в виде треугольника, который использует некие кристаллы, разработанные специально с применением инопланетных технологий, то есть использует принцип антигравитации. Я думаю, что в наше время вряд ли там что-то находится, потому что пристальное внимание к этой зоне не один десяток лет, наверное, военные, даже если что-то было, давно переместили в другое место».

К концу лета численность ивента стала исчисляться сотнями тысяч, а потом и миллионами человек, и создатели поняли, что ситуация вышла из-под контроля. В сообществе появился пост:

«Привет, правительство США, это шутка. Я просто хотел собрать классы в интернете и не несу ответственность, если люди действительно решат штурмовать Зону 51».

Проникновение на территорию военной базы запрещено законом США, нарушителям грозит до шести месяцев тюрьмы. Кроме того, организованная попытка захвата Зоны 51 может быть признана актом терроризма. Если этого мало, охрана базы имеет право применять летальные вооружения для защиты объекта. Об инцидентах различной степени глупости рассказывает ведущий YouTube-канала LegalEagle Дэвин Стоун:

«Власти относятся к защите военных баз очень серьезно. Когда в 2014 году туристический автобус случайно заехал за таблички с предупреждениями, водитель и все пассажиры получили по 650 долларов штрафа. В 2016 году съемочная группа ВВС приехала снимать периметр зоны для телешоу «Поездка с конспирологами». Они подошли к КПП, но никто не вышел — охрана смотрела бейсбол. Когда же оператор постучал в окно здания, всю съемочную группу положили лицом в землю и держали под прицелом в течение трех часов, пока ФБР наводило справки. А в начале этого года служба безопасности Зоны 51 застрелила человека, который на большой скорости проехал мимо пункта допуска. Когда я из любопытства спросил друга-юриста, который был майором морской пехоты, о том, в суде какой инстанции шли бы процессы, если бы тысячи гражданских попытались штурмовать Зону 51, он ответил, что ни в какой, потому что они все были бы мертвы».

Хотя фанатики, которые действительно попытаются штурмовать Зону 51 на этих выходных, скорее всего, найдутся, основное событие уже превратилось в коммерческий фестиваль, который пройдет в Лас-Вегасе. Гостям обещают «внеземной вечер сверхсекретных развлечений», тайный лайнап музыкантов и ограниченную партию пива Bud, посвященную Зоне 51. Истина, которая была где-то рядом, останется так же далека.