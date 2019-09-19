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Трамп назвал стену с Мексикой «системой безопасности мирового уровня» 

RT на русском + ещё 16 47 минут назад
Трамп: стена с Мексикой защитит от нелегалов
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра пограничной стены между США и Мексикой в Сан-Диего назвал строящийся объект «системой безопасности мирового уровня».
Об этом сообщает Associated Press.
«Когда стена будет построена, незаконное проникновение будет практически невозможным», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой.
В конце июля Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из оборонного бюджета страны для строительства части стены на границе с Мексикой.
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США , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Дональд Трамп , Мексика
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