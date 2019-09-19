Трамп: стена с Мексикой защитит от нелегалов

Трамп назвал стену с Мексикой «системой безопасности мирового уровня»

Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра пограничной стены между США и Мексикой в Сан-Диего назвал строящийся объект «системой безопасности мирового уровня».

Об этом сообщает Associated Press.

«Когда стена будет построена, незаконное проникновение будет практически невозможным», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой.

В конце июля Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из оборонного бюджета страны для строительства части стены на границе с Мексикой.