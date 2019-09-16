США сознались в бессилии перед российской разведкой

Российская разведка сумела получить доступ к большому количеству данных ФБР и в течение некоторого времени эффективно противостояла американским контрразведчикам без их ведома. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах США сообщает Yahoo News.

Для подготовки этого материала журналисты пообщались с более чем 50 действующими и отставными специалистами из ФБР и ЦРУ . Те рассказали, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.

Как рассказал один из источников, в США догадались об этом, когда поняли, что долгое время не наблюдают определенных действий со стороны уже раскрытых российских шпионов. Судя по всему, российской разведке удалось взломать коды шифрования, с помощью которых в ФБР защищали свои каналы связи, а вскоре после этого — и телефонную сеть, которая использовалась как запасной канал.

Источники сообщают, что взлом произошел в 2010-м или в 2011 году и некоторое время оставался незамеченным. Хотя американские силовики крайне обеспокоены возможностью российских коллег по взлому секретных кодов, они допускают вероятность того, что результат был достигнут не с помощью технологий, а благодаря «кротам» в американских ведомствах. Один из источников отметил, что российская разведка часто пытается сделать вид, что обладает именно технологическим преимуществом.

«Не сомневайтесь, мы с русскими ведем войну разведок, столь же опасную, какой была холодная война. Поймать их за руку получается лишь время от времени», — приводит издание слова бывшего высокопоставленного разведчика.

Известно стало также, что над обработкой информации, полученной в результате взлома, работали в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Базами для этой работы стали дачи дипломатических работников, в ней участвовали в том числе и их жены. Тех, кто был связан с этой утечкой, в итоге выслали из США в 2016-м. Однако в 2017 году американцы сообщили о том, что им известно о 150 шпионах России на своей территории.