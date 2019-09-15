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Захарова посоветовала американцам извиниться 

Вести.Ru + ещё 5 49 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что американские власти обязаны извиниться перед сербами за бомбардировки 1999 года. Снаряды с обедненным ураном подорвали здоровье тысяч тысяч жителей бывшей Югославии, напомнила Захарова. Она считает, что США должны выплатить компенсации жертвам ударов НАТО, и лишь потом "двигаться вперед". Отношения между народами не должны строиться на "осколочно-токсичном фундаменте", заключила дипломат.
Перед уходом с поста посла США в Сербии Кайл Скотт дал интервью газете "Куриер", в котором призвал сербов посмотреть на бомбардировки 1999 года в "более широкой перспективе".
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США , Политика , Кайл Скотт , Мария Захарова , МИД , НАТО
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