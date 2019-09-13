«Дочка» Washington Post закрылась со скандалом

Печатная версия бесплатного издания The Washington Post Express закрылась со скандалом, не выдержав конкуренции со своей электронной версией.

На первой полосе последнего бумажного номера издания гласит обращение к читателям: «Надеемся, вы в восторге от ваших гребаных смартфонов», сообщает портал «360».

Печатная версия просуществовала 16 лет, сообщается на сайте Reddit.

Комментаторы отметили, что с закрытием газеты завершилась целая эпоха.

«Я буду скучать по изданию — хотя бы из-за кроссвордов в моей повседневной работе. Хотя я понимаю, что приложения для кроссвордов и другие газеты все еще существуют, именно эта была основной частью моей утренней поездки на работу с тех пор, как я переехала в Вашингтон», — написала AzorAham.

«Я не жил в Вашингтоне некоторое время, но когда я вернулся, мои короткие утренние беседы с человеком, который раздавал Express на моей станции метро, определенно стали частью моей повседневности. Такое ощущение, что что-то утрачено», — добавил Clekas.

Отмечается, что издание продолжит существование в электронной версии.

Это событие заставило задуматься пользователей Сети о том, что эпоха бумажных носителей безвозвратно прошла.