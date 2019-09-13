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«Дочка» Washington Post закрылась со скандалом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 25 минут назад
«Дочка» Washington Post закрылась со скандалом
Фото: РИА Новости
Печатная версия бесплатного издания The Washington Post Express закрылась со скандалом, не выдержав конкуренции со своей электронной версией.
На первой полосе последнего бумажного номера издания гласит обращение к читателям: «Надеемся, вы в восторге от ваших гребаных смартфонов», сообщает портал «360».
Печатная версия просуществовала 16 лет, сообщается на сайте Reddit.
Комментаторы отметили, что с закрытием газеты завершилась целая эпоха.
«Я буду скучать по изданию — хотя бы из-за кроссвордов в моей повседневной работе. Хотя я понимаю, что приложения для кроссвордов и другие газеты все еще существуют, именно эта была основной частью моей утренней поездки на работу с тех пор, как я переехала в Вашингтон», — написала AzorAham.
«Я не жил в Вашингтоне некоторое время, но когда я вернулся, мои короткие утренние беседы с человеком, который раздавал Express на моей станции метро, определенно стали частью моей повседневности. Такое ощущение, что что-то утрачено», — добавил Clekas.
Отмечается, что издание продолжит существование в электронной версии.
Это событие заставило задуматься пользователей Сети о том, что эпоха бумажных носителей безвозвратно прошла.
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Комментарии
США , В мире , Washington Post
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