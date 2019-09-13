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Трамп не верит в слежку Израиля за Белым домом 

Вести.Ru + ещё 4 21 час назад
Трамп не верит в слежку Израиля за Белым домом
Фото: Вести.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не верит в то, что Израиль размещал в непосредственной близости от Белого дома прослушивающие устройства.
Глава американской администрации подчеркнул, что ему трудно поверить в то, что Израиль шпионил за представителями американских властей, передает ТАСС. "Мои отношения с Израилем великолепные. Посмотрите на решения администрации США по Голанам, Иерусалиму, куда мы перенесли посольство, — напомнил Дональд Трамп. — Обратите внимание даже на иранскую сделку, на Иран, который за последние два года стал другой страной".
Как сообщалось, в минувший четверг, 12 сентября, издание "Политико" опубликовало статью, в которой утверждалось, что американская администрация подозревает Израиль в размещении у Белого дома в Вашингтоне устройств слежения и прослушивания мобильных телефонов. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту информацию " абсолютной ложью".
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Комментарии
США , В мире , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Израиль
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