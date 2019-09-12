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Комитет конгресса проголосовал за импичмент Трампа 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Комитет конгресса проголосовал за импичмент Трампа
Фото: Carlos Barria/Reuters
Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Донольда Трампа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в ходе дебатов голоса разделились на 24 от представителей демократической партии и 17 от республиканцев. Следующим шагом станет утверждение дополнительных процедур, которые позволят президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства. Они также призваны сделать слушания по процедуре импичмента более информативными для конгресса и общественности.
Резолюция оговоративает лишь формальную сторону процедуры импичмента. Если такой процесс будет запущен, то возникнет необходимость выдвижения официальных претензий, а также одобрение со стороны палаты представителей.
Уточняется, что новые правила похожи на те, которые были установлены в ходе процедуры импичмента президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона.
Ранее сообщалось, что большинство демократов выступают за импичмент Трампа.
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Комментарии
США , В мире , Билл Клинтон , Ричард Никсон
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