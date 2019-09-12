Комитет конгресса проголосовал за импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Донольда Трампа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в ходе дебатов голоса разделились на 24 от представителей демократической партии и 17 от республиканцев. Следующим шагом станет утверждение дополнительных процедур, которые позволят президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства. Они также призваны сделать слушания по процедуре импичмента более информативными для конгресса и общественности.

Резолюция оговоративает лишь формальную сторону процедуры импичмента. Если такой процесс будет запущен, то возникнет необходимость выдвижения официальных претензий, а также одобрение со стороны палаты представителей.

Билла Клинтона. Уточняется, что новые правила похожи на те, которые были установлены в ходе процедуры импичмента президентов Ричарда Никсона

Ранее сообщалось, что большинство демократов выступают за импичмент Трампа.