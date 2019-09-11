«Болтона на вас нет!»: Украина стала кладбищем американских карьер

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как и о прочих кадровых решениях, об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

«Я сообщил прошлой ночью Джону Болтону, что его услуги больше в Белом доме не нужны. Я был очень не согласен с многими его предложениями, как и остальные в администрации, и поэтому я попросил Джона об отставке, в которую он ушел этим утром. Я очень благодарен Джону за его службу», — написал Трамп 10 сентября. …I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.

​Американский президент отметил, что назовет имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

При этом увольнение Болтона стало «холодным душем» для недоброжелателей России.

Последние гастроли

Незадолго до своей отставки Болтон посещал с визитом три государства: Польшу , Украину и Белоруссию

«В Белоруссию летит Джон Болтон. А просто так, как все знают, он никуда не летает. Представляю, как в Кремле стало подгорать от этой новости», — радовался один из популярнейших оппозиционных микроблогеров Белоруссии 26 августа.

Сейчас критики припоминают оппозиционеру эту запись и высмеивают его.

​Но тогда — в конце августа — визит Болтона в Белоруссию был действительно своего рода эпохальным. Болтон стал самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Минск за последние 20 лет.

Да и визит Болтона на Украину, которая принимала и более высокопоставленных американских чиновников, тоже наделал шума. Во время своего визита Болтон раскритиковал сотрудничество Украины и Китая в сфере технологий, что вызвало критику китайского диппредставительства.

«На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной… США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем… Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая», — заявил 30 августа посол КНР на Украине Ду Вэй.

Но Болтон на китайскую критику практически не обратил внимания. А по итогам своего визита в Польшу, Белоруссию и на Украину он сделал заявление об обеспокоенности этих стран вопросами безопасности в их регионе.

«Очень рад начать диалог с моими польскими, украинскими и белорусскими партнёрами в Варшаве. Мы разделяем общую обеспокоенность по вопросу региональной стабильности и намерены укрепить суверенитет и безопасность наших стран», — отметил Болтон.

«Переставил бы логику изложения: «Болтон доволен переговорами, поскольку по их итогам Польша, Украина и Белоруссия теперь обеспокоены вопросом региональной стабильности и намерены укрепить свою безопасность». Читай — против России. И вместе с США. Хотя бы честно будет в отношении американских планов на заданном направлении. Хотелось бы реальной честности и от собеседников Болтона. Прокомментируете, коллеги?» — написал он в Facebook.

И вот Болтон ушел в отставку. Но почему именно сейчас?

«Воинственный лунатик» и украинский след

Под сообщением Трампа в Twitter об отставке Болтона многие американцы, в том числе и те, кто не поддерживает политику президента, оставили комментарии с одобрением произошедшего.

«Болтон был странным выбором с самого начала. Его действия по многим вопросам не были согласованы с Трампом. Выступления на Fox не должны быть ключевым основанием для получения высоких государственных должностей!» — написал директор Института политики Чикагского университета Дэвид Аксельрод.

That said, Bolton was an odd choice to start with, out of sync with @realDonaldTrump on many issues. Performing on Fox shouldn’t be the principal qualification for high government positions!— David Axelrod (@davidaxelrod) 10 сентября 2019 г.

​Аксельрод — частый гость на CNN — канале, который Трамп называет «фейк-ньюз». Там Аксельрод выступает в роли старшего политического комментатора.

В свою очередь американский экономист Дэвид Майкл Ротшильд отмечает: у Трампа кадровая политика — та еще, но отставка Болтона — добрая весть.

«Хорошо [что Болтон уволен]. Он никогда не должен был нанят (президент Трамп нанимает худших людей), но мир гораздо безопаснее с тех пор, как он не работает на президента США. Единственная ценность Трампа, в буквальном смысле слова, заключается в том, что он на самом деле не хочет вести бесконечные войны без разумного пути к победе (при этом он абсолютно крут с бесконечными торговыми войнами). И все же, поскольку он впечатлителен, ему опасно держать воинственного лунатика под боком», — отметил Ротшильд.

Trump's only redeeming value, literally, is that he actually does not want to fight endless military wars with no reasonable path the victory (he is totally cool with endless trade wars). Yet, being so impressionable, dangerous for him to keep a war-mongering lunatic around him. — David Rothschild (@DavMicRot) 10 сентября 2019 г.

​Остальные американцы поругивают Трампа за чехарду с кадрами и припоминают, что Болтон был одним из "ястребов" в американской политике. Так, в 2002 году он добился отмены ратификации США статута Международного уголовного суда, был ярым сторонником американского вторжения в Ирак в 2003 году, а ООН называл бессмысленной организацией. Болтон также призывал уйти со своего поста президента Сирии Башара Асада , выступал за жесткую линию поведения по отношению к КНДР, Ирану, Кубе и России, а во время своего назначения на должность советника Трампа обещал тому, что «не начнет никаких войн» на своей должности. Болтон проработал в администрациях трех президентов-республиканцев: Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего и Трампа. И вот последний уволил его.

В конце августа о вероятном отказе Трампа сообщило американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

«Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число чиновников, которых попросили пересмотреть финансирование безопасности Украины», — сообщало издание.

Сам Болтон на следующий день после появления публикации официально заявил, что ответ по поводу военной помощи США будет в ближайшее время.

«В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество США в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Оно было взаимовыгодным для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу», — отмечал он.

И вот Болтон отправлен в отставку. Был ли он тем самым «высокопоставленным источником» в Белом доме, который упоминался в публикации, спровоцировавшей расследование американских конгрессменов, неизвестно.

Однако его наверняка захотят допросить в рамках этого расследования. В общем, он рискует стать еще одним американским политиком, которому аукнутся связи с Украиной.

Последняя превращается в крайне токсичную для любого американского чиновника страну. И чем ближе к выборам президента США, тем чаще в американских СМИ будет появляться название этого восточноевропейского государства. Правда, радоваться властям Украины и местной оппозиции по этому поводу не стоит. Ведь в конечном итоге мстить за болезненные удары во время кампании и победивший, и проигравший будут в том числе и украинским политикам.