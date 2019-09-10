Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп оценил свои волосы 

Газета.Ru + ещё 2 45 минут назад
Трамп похвастался своей прической
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине высказался относительно своих волос на голове. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению политика, они лучше, чем у большинства его ровесников, однако отметил, что его волосы все таки не так хороши.
Во время выступления перед сторонниками Трамп выразил желание выступать на более просторной площадке, поскольку имеет много сторонников. Он также заявил, что был бы готов выступать под дождем. Затем президент США добавил, что так смог бы доказать, что его волосы настоящие.
"Скажу я вам, они лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше", — пошутил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о нежелании участвовать в дебатах с республиканцами.
Газета.Ru: последние новости
В МИД отреагирвоали на сообщение об эвакуации из России шпиона США В МИД отреагирвоали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Трамп заявил о готовности поучаствовать в переговорах между РФ и Украиной Трамп заявил о готовности поучаствовать в переговорах между РФ и Украиной Американский профессор назвал США увядающей сверхдержавой Американский профессор назвал США увядающей сверхдержавой
США , В мире , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено местонахождение эвакуированного из России шпиона
Найдено местонахождение эвакуированного из России шпиона61
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
Джонсон объявил о прекращении работы парламента11
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Путин уволил почти 30 генералов и полковников68
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину3
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-1761
Видео
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
00:44
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
В мире Статьи
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
01:17
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение