Раскрыто местоположение вывезенного из РФ шпиона США

NBC: вывезенный из России бывший агент ЦРУ может проживать неподалеку от Вашингтона

Бывший агент ЦРУ , вывезенный в 2017 году из России , может проживать в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона (округ Колумбия ). Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники.

NBC утверждает, что один из сотрудников телеканала прибыл ранее в понедельник к дому, где проживает предполагаемый бывший информатор ЦРУ. Однако спустя несколько минут на место подъехали "двое молодых людей на внедорожнике", которые представились друзьями жильца дома и задали ряд вопросов относительно того, по какой причине репортер заинтересовался им. Телеканал подчеркнул, что не приводит имени жильца дома из соображений безопасности, однако указал на то, что до нынешнего момента "бывший российский чиновник" жил под своим настоящим именем.

Телеканал уточняет, что не располагает прямыми подтверждениями того, что речь идет именно о шпионе ЦРУ, вывезенном из России в 2017 году. При этом NBC приводит слова двух источников в ЦРУ, по мнению которых, именно он и является бывшим информатором американской разведки. По словам источников телеканала, скорее всего, предполагаемый шпион будет перемещен в другое место из соображений безопасности.

Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не называет имени агента, отмечая лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве ". В свою очередь газета The New York Times отметила, что он занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне".

По словам осведомленного лица, на которое ссылается CNN, решение о вывозе шпиона было продиктовано, в частности, озабоченностью по поводу того, что президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента. Ссылаясь на сотрудника американской разведки, телекомпания отметила, что отзыв этого агента имел серьезные последствия, поскольку "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании "неточной". "Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, — отметила она. — Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны". В свою очередь Трамп заверил, что находится не в курсе истории, указав, что "сказанное ЦРУ меня полностью устраивает".