Названо имя предполагаемого американского шпиона в правительстве РФ

Американским шпионом в российском правительстве , которого в 2017 году ЦРУ приняло решение отозвать, мог быть сотрудник Управления делами президента РФ Олег Смоленков, сообщает Telegrаm-канал «Беспощадный пиарщик»

К такому выводу автор общения пришёл, воспользовавшись «гуглингом в гуглньюсе».

Ранее журналисты СNN сообщили, что Спецслужбы США в 2017 году вывезли из РФ своего агента, который занимал высокий пост в российском правительстве. Американские разведчики опасались, что их сотрудника раскроют вследствие неосторожного обращения президента США Дональда Трампа с секретной информацией. В частности к решению о вывозе ценного агента руководство ЦРУ подтолкнуло обсуждение Трампом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым секретных сведений о действиях запрещённой в РФ организации «Исламское государство»

По данным Telegram-канала «Беспощадный пиарщик», эвакуированным агентом мог быть бывший сотрудник российского посольства в Вашингтоне, позже сотрудник Управления делами президента РФ Олег Смоленков, который согласно официальной версии пропал без вести в июне 2017 года вместе с супругой и тремя детьми, отправившись в Черногорию. По факту бесследного исчезновения дипломата было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».