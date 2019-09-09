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Названо имя предполагаемого американского шпиона в правительстве РФ 

Рамблер + ещё 4 52 минуты назад
Американским шпионом в российском правительстве, которого в 2017 году ЦРУ приняло решение отозвать, мог быть сотрудник Управления делами президента РФ Олег Смоленков, сообщает Telegrаm-канал «Беспощадный пиарщик»
К такому выводу автор общения пришёл, воспользовавшись «гуглингом в гуглньюсе».
Ранее журналисты СNN сообщили, что Спецслужбы США в 2017 году вывезли из РФ своего агента, который занимал высокий пост в российском правительстве. Американские разведчики опасались, что их сотрудника раскроют вследствие неосторожного обращения президента США Дональда Трампа с секретной информацией. В частности к решению о вывозе ценного агента руководство ЦРУ подтолкнуло обсуждение Трампом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым секретных сведений о действиях запрещённой в РФ организации «Исламское государство».
По данным Telegram-канала «Беспощадный пиарщик», эвакуированным агентом мог быть бывший сотрудник российского посольства в Вашингтоне, позже сотрудник Управления делами президента РФ Олег Смоленков, который согласно официальной версии пропал без вести в июне 2017 года вместе с супругой и тремя детьми, отправившись в Черногорию. По факту бесследного исчезновения дипломата было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
«По времени, на которое ссылается CNN, вроде всё сходится», — пишет автор сообщения.
Комментарии174
США , Видео , Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Исламское государство , Правительство РФ , ЦРУ , CNN
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