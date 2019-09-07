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Американский профессор назвал США «увядающей сверхдержавой» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
США окрестили «увядающей сверхдержавой»
Фото: EPA
С приходом к власти Дональда Трампа США отказываются от своих имперских амбиций и перестают быть надежным партнером для других членов НАТО, превращаясь в "увядающую" сверхдержаву. Об этом в статье в журнале Foreign Policy пишет американский профессор Азим Ибрагим.
Трамп, придя к власти, начал воплощать свое видение нового мира, отмечает Ибрагим. В этих условиях Вашингтон больше не хочет быть "мировым жандармом", считает он. При этом НАТО объявляется бесполезным союзом, а политическая нестабильность используется в качестве инструмента для получения контрибуций и торговых уступок от партнеров, указывает профессор.
"Поэтому лидеры ЕС уже думают о том, как справиться со сценарием, при котором им приходится иметь дело с возрождающейся империей на востоке, и увядающей, к тому же более недружественной, сверхдержавой на западе. В таких условиях может впервые возникнуть настоящая европейская армия", — пишет Ибрагим.
По его словам, нынешняя администрация США не хочет больше платить за свою империю.
"Она (администрация. — прим. ред.) считает, что пришло время заработать на строении, созданном предыдущими поколениями, даже если — или, возможно, особенно если — в процессе это приведет к его разрушению", — отмечает Ибрагим.
Американский лидер, по его мнению, "предоставил Европе политическую независимость". При этом лидеры ведущих европейских стран — президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — осознали новую реальность "с быстротой, которая должна встревожить политиков в Вашингтоне", заключает профессор.
Ибрагим работает профессором в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США и возглавляет вашингтонский Центр глобальной политики.
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США , В мире , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , ЕС , Администрация США , НАТО , Foreign Policy
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