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За критиками Трампа установили слежку 

Lenta.ru + ещё 3 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Союзники президента США Дональда Трампа готовят компрометирующую информацию о журналистах, критикующих американского лидера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, которые знакомы с делом.
Отмечается, что сторонники главы США анализируют публикации представителей СМИ в социальных сетях или публично сделанные ими заявления, которые могут навредить их профессиональной репутации. Под особым наблюдением находятся представители CNN, The Washington Post и The New York Times. На данный момент участники операции изучили данные за последние десять лет. Расследование охватывает также членов семей журналистов и политических активистов, которые негативно оценивают работу Трампа.
«Только часть того, что было раскрыто, была обнародована, говорят источники. Еще больше информации будет раскрыто по мере приближения выборов 2020 года», — пишет издание.
Дональд Трамп неоднократно высказывался о лживости прессы и называл ее fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми изданиями он считает The New York Times, CNN, ABC, CBS и NBC News.
В ноябре прошлого года журналист телеканал CNN Джим Акоста поспорил с американским лидером во время пресс-конференции, после чего Белый дом отозвал у журналиста аккредитацию.
«Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — заявил американский лидер.
После этого CNN подал в суд на Трампа, потребовав немедленно восстановить аккредитацию журналиста. Руководство издания утверждало, что поступок администрации главы США нарушает первую и пятую поправки к Конституции США.
Первая поправка гарантирует свободу слова, а пятая гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство.
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США , В мире , Джим Акоста , Дональд Трамп , Washington Post , CNN , CBS , телеканал NBC , телеканал АВС , New York Times
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