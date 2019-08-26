Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второй республиканец бросил вызов Трампу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 47 минут назад
Фото: EPA
Бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш объявил о намерении посоперничать с действующим президентом страны Дональдом Трампом на предстоящих выборах.
«Я буду участвовать в выборах президента», — сказал он в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости».
Сейчас Уолш работает радиоведущим. Он рассказал, что решился на такой шаг, несмотря на высокую поддержку Трампа в Республиканской партии. По его словам, у Трампа должна быть альтернатива.
«Страну тошнит от эмоциональных выходок этого парня — он же ребенок», — считает политик.
Уолш добавил, что прежде поддерживал Трампа, однако со временем перешел в стан его критиков.
Отмечается, что у самого политика далеко не безоблачная репутация. Так, ведущий ABC припомнил Уолшу расистские публикации в Twitter и распространение неверных слухов о Бараке Обаме.
Ранее о намерении составить конкуренцию Трампу заявил экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, который не сумел собрать и 1 млн долларов в качестве пожертвований на избирательную кампанию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД Трамп обещал не строить Trump Tower в Гренландии Немецкий эксперт: Россия уже вернулась в клуб стан G7 благодаря тактике Путина
Комментарии
США , В мире , Барак Обама , Джо Уолш , Дональд Трамп , Республиканская партия США , РИА Новости , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна захотела возвращения России в G769
«Вешают лапшу»: Соловьев обрушился на Ельцин Центр109
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России337
У Рынски появится ребенок после смерти Малашенко
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»1
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение