Второй республиканец бросил вызов Трампу

«Я буду участвовать в выборах президента», — сказал он в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости».

Сейчас Уолш работает радиоведущим. Он рассказал, что решился на такой шаг, несмотря на высокую поддержку Трампа в Республиканской партии . По его словам, у Трампа должна быть альтернатива.

«Страну тошнит от эмоциональных выходок этого парня — он же ребенок», — считает политик.

Уолш добавил, что прежде поддерживал Трампа, однако со временем перешел в стан его критиков.

Отмечается, что у самого политика далеко не безоблачная репутация. Так, ведущий ABC припомнил Уолшу расистские публикации в Twitter и распространение неверных слухов о Бараке Обаме

Ранее о намерении составить конкуренцию Трампу заявил экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, который не сумел собрать и 1 млн долларов в качестве пожертвований на избирательную кампанию.