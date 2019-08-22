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В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД 

RT на русском + ещё 3 56 минут назад
Фото: AFP
Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
«По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг её границ», — приводит РИА Новости цитату из доклада.
Кроме того, в докладе говорится, что Россия давала понять, что хочет выйти из ДРСМД еще в 2004 году на встрече российского министра обороны Сергея Иванова с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом.
В докладе отмечается, что к 2007 году «Россия открыто говорила о своем желании положить конец или изменить ДРСМД».
19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.
Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.
Президент России Владимир Путин прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты.
Как отметил глава государства, «американцы испытали эту ракету слишком быстро после объявления о выходе из договора».
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Комментарии
США , В мире , Политика , Дональд Рамсфельд , Сергей Иванов , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Пентагон , Госдеп США , РИА Новости
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