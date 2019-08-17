Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США проследили, как менялись взгляды демократов на Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский писатель Эндрю Маккарти в своей новой книге «Клубок сговора: план по фальсификации результатов выборов и уничтожению президентства» проследил, как менялось отношение демократов к России с течением времени.
По словам Маккарти, в ходе предвыборной кампании 2012 года республиканец Митт Ромни заявлял, что Россия является «бесспорно врагом номер один». Барак Обама воспринял это заявление как пережиток старины, передает ИноТВ.
Обама произнес фразу: «Звонят 1980-е, просят вернуть им их внешнюю политику». По его мнению, заявляя о реальной угрозе со стороны России Республиканская партия стремилась вернуться к советскому времени.
Однако после того, как Хиллари Клинтон проиграла на президентских выборах 2016 года, демократы решили, что им стоит вернуться к 1980-м годам, отметил Маккарти.
По его словам, Обама за все восемь лет своего президентства
не принял практически никаких значимых мер против России, а демократы стали высказывать мнение, что Россия является главным геополитическим врагом США.
«С 8 ноября 2016 года в соответствии с постоянно меняющимися взглядами демократов на Россию она превратилась из нелепого наваждения неоконсерваторов и пропагандистов войны в экзистенциальную угрозу, сравнимую по своим масштабам с изменениями климата», — подчеркнул автор книги.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США начинают новый передел мира с Гренландии New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией Экс-глава МИД Франции призвал Париж успеть поладить с Россией раньше Трампа
Комментарии
США , В мире , Эндрю Маккарти , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Уиллард Ромни , Республиканская партия США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без НАТО: Сербия дала России твердое обещание102
В деле сбитого «Боинга» MH17 новый поворот684
Минздраву ответили на идею штрафовать курильщиков7
Чудо под Жуковским: о посадке в кукурузу выйдет фильм
Глаголевой поставили памятник дивной красоты24
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть