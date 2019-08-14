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Трамп заявил, что в результате избрания президентом США потерял до $5 млрд 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате избрания главой государства потерял до $5 млрд В такую сумму он оценил доходы, которые, по его мнению, упустил, отказавшись от продолжения карьеры бизнесмена, а также расходы на адвокатов из-за поданных против него исков.
"Это (пребывание на посту президента США — прим. ТАСС), возможно, стоит мне от трех миллиардов до пяти миллиардов долларов, — цитирует телеканал NBC заявление Трампа. — Но мне все равно, меня это не волнует".
В своей речи он в очередной раз подчеркнул, что намерен добиваться переизбрания на пост президента.
"То, что я президент, стоит мне целого состояния", — сказал Трамп. Американский президент посетовал, что он много тратит на адвокатов, потому что его оппоненты "каждый день" подают против него иски в суды.
Телеканал NBC отмечает, что заявления Трампа о суммах, которые он якобы теряет из-за своего избрания президентом, невозможно проверить. Ранее он неоднократно заявлял, что его состояние превышает $10 млрд Согласно опубликованному в марте рейтингу журнала Forbes, суммарная стоимость активов Трампа составляет около $3,1 млрд
Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.
Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.
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Комментарии1
США , В мире , Дональд Трамп , Forbes , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC
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