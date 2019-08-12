США назвали свою версию трагедии под Северодвинском

Взрыв под Северодвинском произошел при испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, пишет издание The New York Times со ссылкой на данные американской разведки. Материал приводит « ИноСМИ ».

США считают, что взорвался прототип крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», анонсированной президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Эти ракеты могут лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте, что делает их почти неуязвимыми для систем ПРО.

Издание утверждает, что первые испытания новых российских крылатых ракет провалились, и это произошло еще до инцидента в Северодвинске.

По словам авторов материала, разведка США интересуется, «мог ли этот загадочный взрыв уничтожить грандиозную мечту Путина об обновлении ракетного арсенала, или же это была всего лишь досадная неудача в попытках Москвы создать новый класс стратегического и подводного оружия, которое США не смогут перехватить».

Ранее источник «Независимой газеты» заявил, что инцидент не связан с испытаниями «Буревестника» (известен также как 9М730). По словам источника, в Северодвинске взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с изотопными источниками питания, а на «Буревестнике» применяются только твердотопливные компоненты.