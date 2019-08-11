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Болтон направляется с визитом в Великобританию 

RT на русском + ещё 2 59 минут назад
Фото: Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправился с двухдневным визитом в Лондон.
Как сообщает CNN, Болтон проведёт встречи с главными представителями нового британского правительства.
Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона.
Переговоры должны затронуть такие темы как брексит, Китай, двусторонняя торговля, ситуация на Ближнем Востоке и нераспространение оружия массового поражения.
Ранее Болтон в эфире Fox News заявил, что Вашингтон принял решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китая.
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США , В мире , Европа , Конфликты , Политика , Борис Джонсон , Джон Болтон , Fox News , Великобритания
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