Болтон направляется с визитом в Великобританию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправился с двухдневным визитом в Лондон.

Как сообщает CNN, Болтон проведёт встречи с главными представителями нового британского правительства.

Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона

Переговоры должны затронуть такие темы как брексит, Китай, двусторонняя торговля, ситуация на Ближнем Востоке и нераспространение оружия массового поражения.

Ранее Болтон в эфире Fox News заявил, что Вашингтон принял решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китая.