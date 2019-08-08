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Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Чёрного моря американский эсминец Porter. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Как отмечается, непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль «Сметливый».
Ранее в пресс-службе 6-го флота США сообщили, что эсминец Porter, оснащённый управляемым ракетным вооружением, следует в Чёрное море.
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США , Армия , Войска , Оружие
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