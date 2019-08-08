Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Чёрного моря американский эсминец Porter. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.

Как отмечается, непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль «Сметливый».

Ранее в пресс-службе 6-го флота США сообщили, что эсминец Porter, оснащённый управляемым ракетным вооружением, следует в Чёрное море.