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США предостерегли Россию 

Рамблер 9 минут назад
Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег Россию от сотрудничества с Венесуэлой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
США оставили власти Венесуэлы без средств
По словам Болтона, США намерены отрезать Венесуэлу от международного финансирования и ускорить тем самым «демократический переход» власти в стране.
«Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"» — предостерег Болтон.
Советник отметил, что новые американские санкции покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством, и могут быть введены в отношении каждого, кто ведет бизнес с Каракасом.
6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на американской территории.
США , Видео , В мире , Политика , Джон Болтон , Дональд Трамп , Венесуэла
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